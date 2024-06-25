حماس تُدخل تعديلات على "المقترح الإسرائيلي" للهدنة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء حركة حماس عرضوا على كبار المسؤولين في الدوحة نسخة جديدة من المُقترح الإسرائيلي بعد إضافة عدد من التعديلات على بنوده، لكن الوسطاء طالبوهم بالتراجع عن التعديلات كافة باستثناء مطلب وقف الحرب المُندلعة داخل قطاع غزة.

وأوضح مسؤول أمني إسرائيلي مُطّلع على تفاصيل المفاوضات الخاصة بالرهائن الإسرائيليين المُحتجزين داخل القطاع خلال محادثة مغلقة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يفهم تمامًا ما هي بنود المُقترح الذي قدمته إسرائيل، والذي كشف عنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك بعد أن شرح له وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، تفاصيله التي وافق عليها لأنها تقوده إلى طريق اللاعودة.

وشمل المُقترح الإسرائيلي إبرام الاتفاق الإنساني مع "حماس"، وبموجبه سيتم ووقف إطلاق النار بشكل مؤقت داخل غزة، وسيعقب ذلك إطلاق سراح الرهائن المحتجزين داخل القطاع، مقابل وقف نهائي لإطلاق النار، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة، وإنهاء الحرب.