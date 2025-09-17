لبنان.. متقاعدو الجيش يغلقون طرقا احتجاجا على الرواتب (فيديو)

أغلق متقاعدون عسكريون، اليوم الأربعاء، طرقا رئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بزيادة رواتبهم في الموازنة العامة المقبلة للبلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "التحركات الاحتجاجية التي ينفّذها عدد من المتقاعدين العسكريين مستمرة، حيث تجمّع العشرات منهم على جسر الرينغ، وعمدوا إلى قطع الطريق في الاتجاهين، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المنطقة".

ووفق الوكالة، "سجل حصول تلاسن وتوتر بين بعض المعتصمين وعدد من المواطنين العالقين داخل سياراتهم، فيما تعمل عناصر من الجيش على إعادة فتح الطريق المؤدي إلى منطقة الأشرفية".

وأشارت إلى أنه تم قطع الطريق في منطقة بشارة الخوري باتجاه ساحة الشهداء بالإطارات المشتعلة، ما أدى إلى زحمة سير كثيفة في المكان.

وطبقا للوكالة، "لا يزال العشرات منهم يتجمعون في ساحة رياض الصلح رافعين الأعلام اللبنانية، ومطلقين صيحات الغصب المطالبة بتحصيل حقوقهم"، موضحة أن محتجين قطعوا السير في محلة الصيفي بالاتجاهين.

وأشارت إلى أن ساحة رياض الصلح تشهد احتجاجين الأول بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة، وآخر من رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية.

ويطالب العسكريون المتقاعدون بإدراج بنود تتعلق بزيادة رواتبهم في الموازنة الجديدة.