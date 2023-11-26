وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يبحثان "عقبات الهدنة"

وذكرت الوزارة في بيان أن شكري شدد خلال الاتصال الهاتفي على "ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار... وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 تشرين الثاني نوفمبر الجاري بشأن إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة لاحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة التي تحدق بالقطاع".