وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يبحثان "عقبات الهدنة"
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "العقبات التي تهدد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، وسبل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من بلينكن، اليوم الأحد، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وذكرت الوزارة في بيان أن شكري شدد خلال الاتصال الهاتفي على "ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار... وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 تشرين الثاني نوفمبر الجاري بشأن إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة لاحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة التي تحدق بالقطاع".