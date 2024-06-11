روسيا تشن 6 ضربات على مواقع في حمص ودير الزور بسوريا

قال نائب رئيس "مركز المصالحة الروسي" في سوريا، الاثنين، إن القوات الجوية الروسية نفذت 6 ضربات على مسلحين في محافظتي حمص ودير الزور، وفق وكالة "تاس" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال يوري بوبوف قوله: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذت القوات الجوية الروسية 6 ضربات على قواعد محددة".

وأضاف أن الضربات استهدفت "مسلحين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها".

وتوجد قاعدة عسكرية أمريكية في "التنف" الواقعة على الحدود مع الأردن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد في وقت سابق بأن الطيران الروسي شن غارات لليوم الثاني على التوالي على مواقع لتنظيم داعش في بادية الرصافة بريف الرقة وبادية تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي.