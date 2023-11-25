قطر: الاتصالات مع مصر نجحت في تذليل عقبات "صفقة التبادل"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم السبت، إن مسؤولين قطريين ومصريين ساعدوا على تذليل العقبات التي أدت إلى تأخير إطلاق سراح المحتجزين في إطار اتفاق الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل.

وذكر الأنصاري "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى سبعة من الأجانب خارج إطار الاتفاق".

وفي وقت سابق، قال مسؤول مطلع على الوضع لرويترز، اليوم السبت، إن قطر تجري محادثات مستمرة مع إسرائيل وحماس لحل مشكلة التأخير في إطلاق سراح الرهائن "في أقرب وقت ممكن".

من جهته، قال أسامة حمدان المتحدث باسم حركة حماس في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن إسرائيل لا تلتزم بجانبها من اتفاق الهدنة، وإن الحركة أبلغت الوسطاء بالانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف أن حماس تؤكد التزامها بالهدنة التي جاءت برعاية مصر وقطر وبدأت أمس الجمعة.

وذكر حمدان أن 340 شاحنة مساعدات دخلت غزة في المجمل منذ أمس الجمعة، وأن 65 منها وصلت إلى شمال غزة، وهو أقل من نصف ما وافقت عليه إسرائيل.