"لا للحرب".. أصوات تعلو في لبنان

تعكس مواقف القوى السياسية اللبنانية حجم الانقسام الدائر في البلاد حول عناوين داخلية وأيضًا إقليمية، ويأخذ مداه اليوم، إزاء الأحداث الأمنية الدائرة في جنوب البلاد، والتي تشكل ميليشيات "حزب الله" رأس حربة فيها.

وأكد 19 حزبًا لبنانيًّا عبر المكاتب العمالية والنقابية فيها "على حق كل فصائل المقاومة بالدفاع عن أراضيها وكرامة شعوبها وسيادتها، وتمسكها بالمعادلة الذهبية جيش، شعب، مقاومة، التي حمت لبنان طيلة السنوات الأخيرة"، وفق ما جاء في بيان صادر عن المجتمعين.

ومن أبرز الموقعين على البيان ممثلون عن ميليشيات "حزب الله"، و"حركة أمل"، و"تيار المستقبل"، و"التيار الوطني الحر"، و"تيار المردة".