ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 3785
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن 3785 فلسطينيًّا على الأقل قتلوا، وأصيب 12493 آخرون جرّاء الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، بأن من بين إجمالي القتلى "1524 طفلًا و1000 سيدة و120 مسنًا إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجراح مختلفة منهم 3983 طفلًا و3300 سيدة".
وأضاف القدرة، أن 44 من العاملين في المجال الصحي قتلوا في غزة، بينما خرجت أربعة مستشفيات و14 مركزًا للرعاية الأولية عن الخدمة.
وتابع قائلًا "لا يوجد أي مخزون من الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود في كافة مستشفيات غزة... نطالب المجتمع الدولي بإسراع إدخال المساعدات".
وخلف قصف المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة 471 قتيلًا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في إحصائية أعلنت عنها أمس.