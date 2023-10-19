ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 3785

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن 3785 فلسطينيًّا على الأقل قتلوا، وأصيب 12493 آخرون جرّاء الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، بأن من بين إجمالي القتلى "1524 طفلًا و1000 سيدة و120 مسنًا إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجراح مختلفة منهم 3983 طفلًا و3300 سيدة".