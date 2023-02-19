مساعٍ حثيثة لحلِّ الملفات العالقة بين أربيل وبغداد.. وكردستان العراق أمام أزمة مزدوجة

أزمة مزدوجة

تواجه حكومة إقليم كردستان برئاسة الحزب الديمقراطي أزمة مزدوجة تضيق عليها الخناق في سعيها للتوصل إلى اتفاق مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن قانون الموازنة العامة.

وبحسب مراقبين، فإن الوجه الأول للأزمة يبرز في قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون الموازنة، والذي يقضي بأن "أوامر حكومة بغداد بتحويل أموال إلى حكومة إقليم كردستان لدفع رواتب عامي 2021 و2022 غير قانونية لأنها تنتهك قانون الموازنة العراقي"، وهو ما يعني أن حكومة السوداني لا تستطيع أن تقدم أي مبالغ مالية لحكومة الإقليم قبل التوصل إلى تسوية تنهي الخلاف بشأن قانون النفط والغاز.

كما أن قرار المحكمة الاتحادية بـ"عدم دستورية" قانون الموارد الطبيعية لحكومة إقليم كردستان واعتبار صادراتها النفطية وعقودها "غير قانونية"، زاد من تعقيد هذه الأزمة، حيث لجأت بغداد إلى مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية على خلفية سماحها بتدفق النفط الكردي دون موافقة بغداد، وحصلت على حكم أولي لصالحها.

وقد تحصل بغداد على حكم نهائي يلزم الحكومة التركية بدفع تعويضات تصل إلى 36 مليار دولار، الأمر الذي سينعكس سلباً على حكومة الإقليم التي "باعت بتخفيضات تتراوح بين 8 دولارات و19 دولاراً للبرميل عن أسعار السوق"، بحسب بغداد.

وكان وفد من حكومة الإقليم قد زار بغداد، الإثنين الماضي، وبحسب مراقبين، فإن "استخدام الأحكام القضائية من قبل حكومة السوداني يعد تكتيكاً سياسياً ضرورياً لمنحه موقفاً تفاوضياً أقوى في مواجهة مطالب حكومة إقليم كردستان".

وكان السوداني قد التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، لكن اللقاء لم يسفر عن التوصل إلى نتيجة بشأن موقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون النفط والغاز.

وقالت رئاسة إقليم كردستان تعليقاً على لقاء بارزاني والسوداني، إن "الجانبين اتفقا على أن التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق".