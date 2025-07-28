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العالم العربي

طالت "مناطق إنسانية".. غارات عنيفة توقع عشرات القتلى في غزة (فيديو)

طالت "مناطق إنسانية".. غارات عنيفة توقع عشرات القتلى في غزة (فيديو)
موقع غارة إسرائيلية في خان يونس
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 3:45 ص

أسفرت غارات إسرائيلية ليلية عنيفة، شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على المنطقة الإنسانية التي تضم نازخين في مدينة خان يونس ومناطق أخرى في قطاع غزة، ليل الأحد، عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، بينهم نساء وأطفال.

وقالت المستشفيات في جنوب قطاع غزة، إن الغارات استهدفت خياماً للنازحين ومنزلين في منطقتيْ "الياباني" و"المواصي" في خان يونس، وأوقعت أكثر من 10 قتلى و40 مصاباً على الأقل، بخلاف المفقودين.

وقتلت سيدة فلسطينية جراء قصف خيمتها في خان يونس، كما قتل شاب آخر جراء قصف استهدف شقة سكنية في عمارة قرب منطقة "العطار" غرب خانيونس.

بالتزامن مع ذلك، شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع، أسفرت عن 3 قتلى، كما أسفرت غارة على مخيم المغازي طالت منزلاً لعائلة عابد عن مقتل فلسطيني وزوجته وطفله.

وذكرت مصادر أن غارة أخرى استهدفت منزلاً لعائلة "أبوصبرة" في محيط دوار "أبو سمرة" في دير البلح وسط قطاع غزة.

بالتوازي مع ذلك، نفذ الطيران الإسرائيلي "حزاماً نارياً" على منطقة شرق مدينة غزة.

من جهته، قال الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أجهزت على أكثر من 80% من آليات ومعدات الدفاع المدني ودمرتها، وكذلك استهدفت 15% من طواقمنا".

وشدد على أن "الإسقاط الجوي للمساعدات على قطاع غزة غير مجد وما يجري مأساوي" مشيراً إلى أنه "يجب عدم الانسياق وراء الدعاية المتعلقة بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

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