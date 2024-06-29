مجزرة "الحصاحيصا".. قصف للجيش السوداني يقتل عشرات المدنيين

أعلن مرصد حقوقي سوداني اليوم السبت، أن العشرات من المدنيين قتلوا إثر غارة جوية نفذها الجيش السوداني على مدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة جنوب الخرطوم، داعيًا إلى حظر الطيران العسكري في المدن المأهولة بالسكان.

وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات يعتذر "إرم نيوز" عن نشرها، تظهر صور صادمة لضحايا الغارة الجوية التي شنها الجيش السوداني على مدينة الحصاحيصا.

وقال المرصد الوطني لحقوق الإنساني بالسودان، في بيان إن طيران الجيش السوداني واصل عملياته الحربية ضد المدنيين العزل وقد نفذ اليوم السبت 29 يونيو عمليتين عسكريتين على مدينة الحصاحيصا المأهولة بالسكان والنازحين الفارين من حرب الخرطوم.

وأضاف أن الغارة الجوية نتج عنها مقتل العشرات من النساء والأطفال والشيوخ وخلف المئات من الجرحى وضعهم مأساوي جداً.

وأشارت إلى أن "ذلك يأتي في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وبمخالفة واضحة لاتفاقية جنيف التي نصت على حماية المدنيين في مناطق الحرب".

ودعا المرصد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها طيران الجيش السوداني ضد الشعب السوداني باستمرار، والعمل على حظر الطيران العسكري في المدن المأهولة بالسكان.