عودة آلاف الأكاديميين لجامعة كاليفورنيا بعد إنهاء إضراب مؤيد لفلسطين

عاد آلاف من الموظفين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، إلى أعمالهم، الاثنين، بموجب أمر قضائي، لكن نقابتهم تعهدت بمزيد من الاحتجاجات.

وكان الموظفون الأكاديميون قد أضربوا عن العمل احتجاجاً على تعامل الإدارة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وفق "رويترز".

وأصدر قاضي المحكمة العليا بمقاطعة أورانج في وقت متأخر من يوم الجمعة أمراً مؤقتاً بالمنع بناء على طلب الجامعة التي أكدت أن الإضراب نابع من قضايا غير متعلقة بالعمل وأنه ينتهك شرط عدم الإضراب في عقد النقابة.

وأضرب عدد من الباحثين الأكاديميين اعتراضاً على ما وصفوها بممارسات عمل غير عادلة في تعامل الجامعة مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة.