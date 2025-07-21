بيان مشترك لبريطانيا و24 دولة أخرى يطالب بإنهاء حرب غزة "فورا"

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العالم العربي

قوة إسرائيلية خاصة تعتقل مسؤولا كبيرا بـ"صحة غزة"

قوة إسرائيلية خاصة تعتقل مسؤولا كبيرا بـ"صحة غزة"
الجيش الإسرائيلي في قطاع غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 12:27 م

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوة إسرائيلية متخفية اعتقلت مروان الهمص، المسؤول الكبير في الوزارة، خارج المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب قطاع غزة.

وبحسب الوزارة، كان الهمص، المكلف بإدارة ملف المستشفيات الميدانية بالقطاع، في طريقه لزيارة المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر في شمال رفح عندما أقدمت قوة إسرائيلية على "اختطافه" بعد إطلاق النار؛ ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة مدني آخر بالقرب منه.

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وقال مسعفون إن القتيل صحفي محلي كان يصور مقابلة مع الهمص عندما حدثت الواقعة.

وخلال الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا على غزة، داهمت إسرائيل مستشفيات في أنحاء القطاع وهاجمتها، واتهمت حركة حماس باستخدامها لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه الحركة. إلا أن إرسال قوات سرية لتنفيذ اعتقالات حدث نادر.

 

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