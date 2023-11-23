الواشنطن بوست: الهدنة لن تمحو آثار تدمير إسرائيل لغزة

رأى تقرير لصحيفة الواشنطن بوست، أن حجم الدمار والضرر الذي لحق بقطاع غزة وسكانه لن تمحوه الهدنة واتفاق تبادل الأسرى الذي أُعلن التوصل إليه، الأربعاء.

وبحسب التقرير، فإن حوالي 45% من جميع الوحدات السكنية في غزة إما دمرت بالفعل أو تعرضت لأضرار بالغة.

ومن خلال أحد المقاييس، استغرق الأمر 4 سنوات من الصراع في سوريا لتدمير حصة مماثلة مما سحقته إسرائيل في غضون أسابيع.

وأسقطت إسرائيل، على مدى أكثر من 6 أسابيع، آلاف الذخائر يوميًا على أهداف في أنحاء غزة، وبشكل خاص في شمال القطاع، ما حوّل بعض مدن غزة، مثل بين حانون، إلى خراب دون وجود أي مبنى صالح للسكن.