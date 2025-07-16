الخارجية الأمريكية تدعو سوريا لسحب قواتها من السويداء للسماح بخفض التصعيد

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العالم العربي

رويترز: تجدد الاشتباكات في السويداء رغم إعلان وقف إطلاق النار

رويترز: تجدد الاشتباكات في السويداء رغم إعلان وقف إطلاق النار
مدنيون من السويداء يشيعون ضحايا الاقتتالالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 5:55 م

قالت وكالة أنباء رويترز إن اشتباكات جديدة اندلعت في محافظة السويداء جنوبي سوريا، رغم إعلان وقف إطلاق النار.

وأعلنت الحكومة السورية اليوم الأربعاء اتفاقا لوقف إطلاق النار مع وجهاء مدينة السويداء.

لكن شبكة "السويداء 24" أوردت بعد إعلان الاتفاق بقليل تأكيدات أن قوى الأمن السوري لم تتوقف عن اقتحام المنازل ومداهمتها.

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كما قالت إن قصفا بقذائف الهاون طال بلدة الكفر التي تضم أعدادا كبيرة من النازحين المدنيين.

يذكر أن هذا الاتفاق هو الثاني خلال يومين، بعد اتفاق أول كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت عنه إلا أنه لم يصمد بضع ساعات.

 

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