"الغارديان": نتنياهو يسعى إلى مواجهة واشنطن متجاهلًا العواقب

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصلت إلى منعطف حرج.

ووفق الصحيفة، تصاعدت التوترات إلى درجة احتمال تصدع العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، لا سيما مع تعمد نتنياهو إثارة مواجهة مع الإدارة الأمريكية، منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورأت أن التوترات بلغت ذروتها بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وبينت أن القرار الأممي الأخير يعبر عن مستوى جديد من التدني في العلاقات الثنائية بين البلدين الحليفين.