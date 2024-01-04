ليس الأول.. محللون يستبعدون ردًا إيرانيًا على اغتيال العاروري
" تعاطٍ بارد".. هكذا يصف محللون ردَّ فعل إيران وأذرعها في المنطقة على حادثة اغتيال القيادي في "حماس" صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، في إطار عدم الرغبة بتوسيع رقعة حرب غزة إلى حرب إقليمية.
ولا ينسحب هذا التعاطي على حادثة اغتيال "العاروري" بعينها، بل يطال حوادث اغتيال مماثلة مسَّت قادة أو مناطق تابعة للمحور الإيراني، بحسب المحللين، في إشارة إلى شخصيات إيرانية تعرضت للاغتيال مؤخرًا.
ويرد الخبير الإستراتيجي خالد حمادة استهداف "العاروري" في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى اختراق في وسائل الحماية الخاصة به، باعتباره هدفًا أساسًا لإسرائيل.
وأضاف في حديث لـ "إرم نيوز" "أنه بعيدًا عن مكمن الثغرات الأمنية والاستخبارية، فإن هذا الهدف لم يعطَ العناية الكافية ولا الحماية المفترضة".
وبخصوص الرد على هذا الاغتيال، لا يرى "حمادة" أي موقف من جانب إيران أو حزب الله في هذا الاتجاه، لافتًا إلى أن "خطاب الأمين العام لحزب الله، أمس، كان مجهزًا بشكل مسبق، وأضيفت إليه بعض النقاط".
وهذا الأمر يذّكر في الأزمة التي سادت العلاقات بين حماس من جهة وبين إيران وحزب الله من جهة أخرى مع بدء عملية " طوفان الأقصى"، وإعلان الجانبين عدم علمهما بالتحضير للعملية، بحسب المحلل السياسي.
ويعتبر حمادة أن "إيران، اليوم، نزعت مخالبها ودخلت في عصر الحمائم، وهي تحاول أن تتواءم مع الوضع الأمريكي الجديد في المنطقة ، ولا تريد الاشتباك مع الولايات المتحدة".
ويؤيد الخبير الإستراتيجي جورج نادر أن إيران لا تريد الدخول في مواجهة مع الغرب، في سياق الحرب التي تخوضها حماس.
وقال لـ "إرم نيوز" إن "حماس تُركت لوحدها، وتبلغت من الجانب الإيراني أن الحرب التي تخاض إنما هي حرب الحركة وحدها".
وقال إن "حادثة الاغتيال تشكل خرقًا لقواعد الاشتباك باعتبار أن هناك جبهة مفتوحة في جنوب لبنان، إلا أن هذه الحادثة لن تستجلب حربًا".
وتسربت معلومات، مؤخرًا، عن خلافات سادت العلاقة بين العاروري ونصرالله، اللذين كانا يخططان للقاء، يوم الثلاثاء.
لكن المحلل السياسي، توفيق شومان، يستبعد "وجود مثل هذا الخلاف، وأعرب عن اعتقاده بأن العلاقة بين الجانبين هي لصيقة وأكثر من إستراتيجية".
واعتبر أن الرد " أمر محسوم، من أجل تثبيت معادلة الردع، لأن عدم الرد سيحول لبنان إلى ساحة مفتوحة".
وتسود مخاوف في أوساط اللبنانيين من تحول لبنان إلى ساحة لتصفية القيادات الفلسطينية المقيمة على أرضه، في ضوء تهديدات إسرائيلية متتالية باستهداف زعماء "حماس" داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.