مظاهرات في السويداء السورية ترفع شعار "حق تقرير المصير"

16 أغسطس 2025، 9:46 ص

شهدت محافظة السويداء، جنوبي سوريا، مظاهرات حاشدة في "ساحة الكرامة" وسط المدينة، رفعت شعار "حق تقرير المصير".

وتأتي المظاهرات وسط حالة من الحصار، حسبما يقول أهالي المحافظة التي شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان حين هاجمتها مجموعات من عشائر البدو، وبمؤازرة من أفراد وزارتي الداخلية والدفاع.

ورفع بعض المتظاهرين أعلام الطائفة الدرزية وأعلام إسرائيل، في حين أعرب آخرون عن استنكارهم لرفع العلم الإسرائيلي خلال الفعالية. حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأثارت المطالبات بـ"حق تقرير المصير" التي رفعها المتظاهرون حالة من الجدل في البلاد، إذ إن ذلك الشعار يثير مخاوف من أنه قد يشكل خطوة جدية نحو "الانفصال"، وهي دعوات تعاظمت في المحافظة إثر اقتحامها وتنفيذ عمليات قتل ونهب وحرق فيها.

