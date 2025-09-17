صحة غزة: استهداف مستشفى أطفال جريمة إسرائيلية ممنهجة

أدانت وزارة الصحة في قطاع غزة استهداف الجيش الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي للأطفال في القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إن هذا الاستهداف "جريمة تؤكد سياسة إسرائيل الممنهجة لإخراج منظومة الصحة عن الخدمة".

وناشد البيان الجهات المعنية توفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية والمرضى في غزة.

وفي إطار التنديد الدولي بعملية إسرائيل البرية في غزة، قال المؤرخ العسكري الفرنسي، بيير رازو، إن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي بدأها الجيش الإسرائيلي في غزة يوم الثلاثاء، ليست جزءاً من منطق الغزو التقليدي، بل تندرج تحت "منطق التدمير" الشامل.

ووفق تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، يأتي هذا التصعيد في سياق سعي رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو إلى تحقيق "نجاح" عسكري قبل الذكرى الثانية لأحداث 7 أكتوبر، التي اندلعت فيها الحرب المتواصلة منذ عامين.

وقالت الصحيفة: يركز الجيش الإسرائيلي على إجبار أكبر عدد ممكن من السكان على الرحيل، من خلال تدمير كل شيء لجعل المدينة غير صالحة للسكن.

وأكد رازو: "لم نعد في منطق الغزو، بل في تدمير المدينة"، مشيراً إلى أن تدمير عدة أبراج، في الأيام الأخيرة، كان تحذيراً للسكان بأن أحداً لم يعد آمناً.