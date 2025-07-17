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العالم العربي

نتنياهو يقر لترامب بأن استهداف الكنيسة في غزة كان "خطأ"

نتنياهو يقر لترامب بأن استهداف الكنيسة في غزة كان "خطأ"
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيتالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 6:54 م

أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الضربة التي استهدفت كنيسة كاثوليكية في غزة كانت "خطأ".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت للصحفيين إن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً بنتنياهو بعد "رد فعل غير إيجابي" من جانب الرئيس الأمريكي لدى علمه بالضربة.

وأضافت أن "استهداف الإسرائيليين للكنيسة الكاثوليكية كان خطأ، هذا ما قاله رئيس الوزراء للرئيس".

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وكانت فرنسا أدانت القصف الذي استهدف كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في قطاع غزة، و"الموضوعة تحت حماية فرنسا التاريخية"، ووصفته بأنه "غير مقبول".

وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة إكس: "أعربت لبطريرك القدس للاتين عن تعاطف بلادنا وتضامنها. هذه الهجمات غير مقبولة. حان الوقت لوقف المذبحة في غزة".

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