السودان.. احتدام المعارك في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم

تواصلت المعارك بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، اليوم الأحد، بعدد من المحاور في الخرطوم.

واحتدم القتال في محيط سلاح المدرعات وعدد من المناطق جنوب العاصمة.

وبثت حسابات مقربة من قوات الدعم السريع على منصة "إكس" و"فيسبوك"، مقاطع فيديو من محيط سلاح المدرعات في الخرطوم، وقالت إنها تحاصر المنطقة الحصينة لقوات الجيش ومحطة رئيسية لقيادة المعارك في الخرطوم.

وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز" بسماع دوي انفجارات في أحياء الصحافة والعشرة والديم جنوب الخرطوم جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع.

وأشاروا إلى سماع أصوات مدفعية ثقيلة وانفجارات في محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.