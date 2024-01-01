وزير الجيوش الفرنسي يزور قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

زار وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين، قاعدة دير كيفا في جنوب لبنان، حيث أجرى محادثات مع رئيس أركان الجيوش والجنود الفرنسيين المنتشرين ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأعلن لوكورنو أمام 700 جندي، قبل أن يشاركهم عشاء بمناسبة رأس السنة، أن "هذه المهمة يمكن أن تصبح خطيرة جدا".

وأضاف تحت خيمة نصبت في القاعدة على بعد حوالي عشرة كيلومترات من الحدود بين إسرائيل ولبنان: "سيكون دربنا مزروعا بالشكوك في الأسابيع والأيام المقبلة".

ويسجل تبادل لإطلاق النار يوميا بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله اللبناني، أدى إلى مقتل أكثر من 100 من عناصره، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر.

وتقول ميليشيا حزب الله إنها تتدخل دعما لحليفتها حركة حماس في غزة.