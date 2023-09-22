الرئيس الفلسطيني يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام "لإبقاء حل الدولتين ممكناً"

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، لحل القضية الفلسطينية، معتبراً أنه قد يكون الفرصة الأخيرة لتحقيق حل الدولتين.

وقال عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "واهم من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق من دون حصول شعبنا على كامل حقوقه الوطنية المشروعة".

وأضاف "أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية، لم يَبقَ أمامنا سوى الطلب إليكم عقد مؤتمر دولي للسلام، تُشارك فيه جميع الدول المعنية بتحقيق السلام في الشرق الأوسط بشكل عام".

واعتبر ان هذا المؤتمر "قد يكون الفُرصةَ الأخيرةَ لإبقاء حل الدولتين مُمكناً، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة، ما يهدد أمن واستقرار منطقتنا والعالم أجمع.

وطالب الأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش "بتنفيذ قرارات توفير الحماية للشعب الفلسطيني من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيلين".

ويأتي حديث عباس غداة تصريحات أدلى بها مسؤولون اسرائيليون وسعوديون وأمريكيون تناولت التقارب الحاصل بين السعودية والدولة العبرية.

وأبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء في نيويورك، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يأمل بالتوصل إلى "اتفاق سلام تاريخي" بين بلاده والسعودية.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية في السعودية "نقترب كلّ يوم أكثر فأكثر" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لكنه شدّد على "أهمية القضية الفلسطينية" بالنسبة للمملكة.

وترى الولايات المتحدة أن تحقيق مصالحات بين القوى الاقليمية سيكون له "تأثير قوي على إرساء الاستقرار في المنطقة"، بحسب قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.