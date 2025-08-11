هاجم فيه قادة حماس.. تداول تسجيل صوتي مثير للجدل لأنس الشريف

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا، نسب للصحفي الفلسطيني أنس الشريف، كان حذر فيه من تدهور الحالة الإنسانية في مناطق شمال قطاع غزة، جراء استمرار الحرب، مهاجما فيه قادة حماس الذي يتولون التفاوض مع الجانب الإسرائيلي.

وحذر الشريف في التسجيل الصوتي المتداول من خطورة تدهور الحالة الإنسانية في جنوب قطاع غزة، كما هو الحال في شمالها، محملا المسؤولية لـ"المفاوضين باسم أهالي غزة".

وطالب الشريف في التسجيل قادة حماس، بإنهاء الحرب والمعاناة، واتخاذ قرار من أجل ذلك حتى لو تطلب منهم تسليم كل الأسرى وحتى تسليم أنفسهم.

كما طالب الشريف بعدم الادعاء بالصمود والانتصار، فالوضع كارثي وتمت خسارة شمال غزة فعليا، واليوم باتت مدينة غزة نفسها تحت خطر الاحتلال.

وأقر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، باغتيال 5 من الصحفيين بغارة على خيمة كانوا داخلها أمام مستشفى الشفاء في غزة، أبرزهم الصحفي أنس الشريف.

وبرر الجيش الإسرائيلي، على لسان متحدث عسكري اغتيال الصحفيين، زاعماً أن الصحفي أنس الشريف "انتحل صفة صحفي وكان زعيم خلية إرهابية تابعة لحركة حماس وقائد هجمات صاروخية متقدمة على المدنيين الإسرائيليين وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وزعم الجيش الإسرائيلي كذلك أن "المعلومات الاستخباراتية والوثائق الواردة من غزة، بما في ذلك قوائم الأسماء وقوائم تدريب الإرهابيين وسجلات الرواتب، تؤكد أنه (الشريف) كان عنصراً في حماس".