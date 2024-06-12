وسط تصاعد الحديث بشأنها.. ما حجم ترسانة ميليشيا حزب الله؟

وسط التصعيد الذي يشهده جنوب لبنان من اشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، تزايد الحديث عن أسلحة الميليشيا، وسط تضارب في الأرقام التي تقدمها مراكز أبحاث إسرائيلية ودولية لحجم الترسانة، وبين تصريحات إيرانية تقول إن حليفها يملك عددًا ضخمًا من الصواريخ.

وقدّر مركز "ألما" للأبحاث والتعليم في دراسة جديدة، عدد الصواريخ التي تمتلكها الميليشيا بـ 75 ألفًا، وتشمل إلى جانب صواريخ الفاتح 110، أنواعًا أخرى تخضع لعمليات تحسين مستمرة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

إلى جانب الصواريخ، يشير المركز إلى أن الميليشيا باتت تتمتع بقدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيّرة، إذ باتت تمتلك 2500 منها، مقارنة بألفي مسيّرة العام 2021.

ويعزو التقرير أسباب تعزيز الميليشيا لترسانتها إلى العلاقة الوثيقة مع طهران، إضافة لدور المركز السوري للدراسات والأبحاث العلمية في تطوير الأسلحة داخل لبنان بالتعاون مع إيران.

وترى الدراسة أن "حزب الله" قادر على إطلاق نحو 3 آلاف صاروخ يوميًا خلال الأيام العشرة الأولى في حال اندلاع حرب مع إسرائيل، وإطلاق نحو 1000 صاروخ يوميًّا في حال امتداد الحرب لشهرين.

لكن شركة "كونترول ريسكس" الاستشارية قالت، إن "حزب الله" قام بتوسيع كمية ونوعية ترسانته بقوة، لافتة إلى أن الميليشيا كانت تمتلك، في العام 2006، حوالي 15 ألف صاروخ، بينما تشير التقديرات، على مدى العامين الماضيين، إلى أن هذا العدد قد تضاعف حوالي 10 مرات، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

في مقابل ذلك، يؤكد مسؤول في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن "حزب الله" يمتلك أكثر من مليون صاروخ تتنوع بين الموجهة بدقة إضافة لقذائف الكاتيوشا المعدلة، والصواريخ المضادة للدروع، بحسب مجلة "فورين بوليسي".