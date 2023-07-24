الجيش السوداني يعلن عن معارك كبيرة وحاسمة مع قوات الدعم السريع

أعلن مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا، الاثنين، عن معارك قادمة في العاصمة الخرطوم "كبيرة وحاسمة" سيستخدم فيها الجيش أكبر قدر من "القوة المميتة والقوة الخفية"، حسب قوله.

وقال العطا خلال مخاطبته قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين بأم درمان، إن "لدينا عمليات قادمة في كل المناطق بالعاصمة ومعارك كبيرة وحاسمة سنستخدم فيها أكبر قدر يسمح به القائد العام من القوة المميتة، وكذلك القوة الخفية، وبدأت تباشير النصر الذي سنصله قريبًا".

ويسود الهدوء الحذر العاصمة السودانية، مع تحليق متقطع للطيران الحربي، وقصف على مواقع لقوات الدعم السريع بجنوب الخرطوم، على ما أفاد شهود عيان "إرم نيوز".

إلى ذلك أعلن الجيش السوداني، إغلاق الطريق القومي "الخرطوم - بارا" أمام حركة السيارات، قائلًا إنه سيتعامل مع كل أنواع المتحركات على هذا الطريق كأهداف عسكرية للتدمير.