سرداب به أموال طائلة.. إسرائيل تعلن العثور على "ملجأ حسن نصر الله" (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم، أن حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في منطقة حارة حريك، بيروت، وذلك لاستخدامها في تمويل أنشطته، على حد قوله.

وأوضح أدرعي أن "الملجأ الخاص بالأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يقع أسفل المستشفى، وتحديدًا تحت عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل" وفق زعمه.

وأضاف أن هذا المجمع يحتوي "على أموال طائلة، يُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها تم جمعه من المواطنين اللبنانيين، والتي كان يمكن استخدامها لإعادة إعمار لبنان" على حد تعبيره.

وأشار إلى أن هذه الأموال "مخصصة حصريًا لتسليح حزب الله، ولم تُستخدم أو تُخصص لأي غرض آخر" بحسب قوله.

وذكر أدرعي أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية "تراقب المجمع حاليًا، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل متابعته".

ودعا الحكومة اللبنانية، والمؤسسات الدولية، إلى "استعادة الأموال التي استولى عليها حزب الله وإعادتها إلى المواطنين اللبنانيين، ومنع الحزب من استخدام هذه الأموال لأهدافه الإرهابية" على حد تعبيره.

من جانبه، نفى مدير مستشفى الساحل، صحة ادعاءات الجيش الإسرائيلي بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله، داعيا الجيش اللبناني لزيارة الموقع للتحقق.

