السوداني يعلن إجراء الانتخابات المحلية في العراق نهاية العام

كشف محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، في كلمة له في الأمم المتحدة، عن تنظيم الانتخابات المحلية في محافظات بلاده نهاية العام الجاري بعد توقف دام 10 سنوات.

وقال السوداني: "نحث الخطى بثبات نحو إقامة الانتخابات المحلية للمحافظات نهاية العام الحالي بعد توقفها لعشر سنوات وهي ركن من أركان اللامركزية في العراق وجزء أساس من رصانة النظام ومؤسسات الدولة".