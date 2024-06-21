مقتل جندي تركي باشتباك مع "العمال الكردستاني" شمالي العراق

وبدأت تركيا في 17 من حزيران عام 2020 عملية عسكرية برية وجوية استهدفت فيها مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي لديه قواعد ومعسكرات في إقليم كردستان العراق.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد نفذت خلال الأيام القليلة الماضية، ضربات جوية في مناطق متينا، والزاب، وهاكورك، وجرة، وقنديل، شمال العراق.

وأكد بيان للوزارة أن 27 هدفاً دمرت في الضربات، وشملت كهوفاً وملاجئ ومخابئ، قالت إن مقاتلي حزب العمال الكردستاني كانوا يستخدمونها.