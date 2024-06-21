مقتل جندي تركي باشتباك مع "العمال الكردستاني" شمالي العراق
أحمد عبد - إرم نيوز
أفاد مصدر أمني في إقليم كردستان بمقتل جندي تركي باشتباكات مسلحة مع حزب العمال الكردستاني شمال العراق.
وقال المصدر، وهو ضابط في قوات البيشمركة التابع لإقليم كردستان العراق، لـ "إرم نيوز"، إن "جنديا تركيا قتل خلال اشتباكات الجيش التركي مع حزب العمال الكردستاني ضمن عملية ”مخلب القفل Claw-Lock“ في إقليم كردستان".
وأضاف أن "شدة العمليات العسكرية والمعارك ما بين الجيش التركي و PKK، تصاعدت خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وبدأت تركيا في 17 من حزيران عام 2020 عملية عسكرية برية وجوية استهدفت فيها مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي لديه قواعد ومعسكرات في إقليم كردستان العراق.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد نفذت خلال الأيام القليلة الماضية، ضربات جوية في مناطق متينا، والزاب، وهاكورك، وجرة، وقنديل، شمال العراق.
وأكد بيان للوزارة أن 27 هدفاً دمرت في الضربات، وشملت كهوفاً وملاجئ ومخابئ، قالت إن مقاتلي حزب العمال الكردستاني كانوا يستخدمونها.