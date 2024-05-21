هل بمقدور ستيفاني خوري اختراق الانسداد السياسي الليبي؟

وإزاء هذه التطورات، قال المرشح الرئاسي في ليبيا، سليمان البيوضي، إن "اللقاءات التي تعقدها ستيفاني خوري هي لقاءات استكشافية ولتشكيل رؤية خاصة بها للوضع، وليس المطلوب فيها تحقيق اختراق في الانسداد السياسي بل هي بمثابة زرع ثقة بين الأطراف".

وأضاف البيوضي لـ "إرم نيوز" أنه "في كل الأحوال، ستيفاني خوري في حاجة للقاء مع الجميع دون تمييز أو إقصاء إن كانت لديها رغبة في تحقيق تقدم في العملية السياسية في ليبيا".

وتابع: "في المقابل أتمنى ألّا تعيد تجربة عبد الله باتيلي (المبعوث الأممي الأسبق) السيئة، إذ حصر نفسه في سياسة الدفاع عن حكومة (الوحدة الوطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وبعد فشله اتهم الليبيين بالإخفاق".

وأنهى البيوضي حديثه بالقول إن "خوري قادرة على فعل ما فشل فيه باتيلي لو استوعبت خصوصية الأمة الليبية وتعاملت مع الجميع ووجدت الاعتراف الدولي بها وبمخرجات الحل الذي تقدمه، اليوم الوضع السياسي جاهز لقبول الحل، المهم أن تملك هي زمام المبادرة".