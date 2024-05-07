فرنسا.. تواصل احتجاجات الطلبة الداعمة للفلسطينيين

تواصلت احتجاجات الطلبة في فرنسا دعمًا للفلسطينيين، حيث أغلق طلبة صباح الثلاثاء مدخل المقر الرئيسي لمعهد ساينس بو العريق للعلوم السياسية في باريس لفترة وجيزة.

وبحسب "فرانس برس"، استخدم الطلبة حاويات القمامة وقطع أثاث ودراجات هوائية لسد مدخل المقر الواقع في حي راقٍ في العاصمة الفرنسية.

وتجمع نحو عشرين طالبا في الشارع، وقد وضع بعضهم كمامات أو كوفيات تغطي جزءا من وجوههم، وانتشر عناصر من الشرطة على مسافة قريبة.

وقالت طالبة في السنة الأولى رفضت الكشف عن اسمها: "نتحرك مستخدمين هذه الوسائل غير التقليدية لأننا نرى أن لا خيار آخر لنا. حاولنا عبر الرسائل الإلكترونية والمباحثات. نحن في فترة امتحانات ومرهقون".

وأكدت أن إغلاق المداخل يأتي للتشديد على المطالب التي ترفع في معاهد ساينس بو في باريس منذ أسابيع عدة ولا سيما إجراء تحقيق حول الشراكات مع الجامعات الإسرائيلية و"وقف قمع الطلبة الذين يتحركون ووقف العقوبات".

وذكرت أن 10 طلاب يواصلون إضرابا عن الطعام باشروه الجمعة، بعدما أخلت القوى الأمنية مقر الجامعة.