ركض نحو أمه المصابة فقتله قناص إسرائيلي.. "إرم نيوز" يوثق الجريمة

لم يقف الطفل هشام علوان مكتوف الأيدي وهو يشاهد أمه ملقاة على الأرض إثر إصابتها برصاص أحد الجنود القناصة في الجيش الإسرائيلي أثناء خروجها من مركز الإيواء في جباليا البلد بقطاع غزة، إذ ركض الطفل نحو والدته لكن رصاصة القناص كانت بانتظاره وأردته قتيلا بعدما اخترقت جسده النحيل.

تفاصيل الحادثة يوثقها "إرم نيوز" على لسان علي علوان وهو عم الطفل وأحد شهود العيان على الجريمة، حيث يقول: "كنّا نراقب المشهد عن قرب وسط حالة من الصدمة والذهول، وكأننا أمام مشهد سينمائي يجري تصويره.. خيّم الصمت على المكان للحظات، ثم انهمرت بالصراخ والبكاء مناديًا (إسعاف إسعاف)".