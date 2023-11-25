أسيرة محررة تروي لـ"إرم نيوز" معاناتها في السجون الإسرائيلية

وأضافت :" قضيت 8 سنوات في السجون الإسرائيلية وسط التنكيل والإهمال الصحي والطبي، وأتمنى الفرج العاجل لباقي الأسرى والأسيرات، وقبل ذلك كله أتمنى أن تتوقف الإبادة الجماعية والمجازر التي يتعرض لها أهلنا في غزة جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع".

وكشفت أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتابعون "الجرائم" التي ترتكب داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن مشاهد الضحايا والعائلات المكلومة تركت "ألما" كبيراً بين الأسرى.

ومرح باكير، التي قضت 8 سنوات في سجون إسرائيل، هي واحدة من 39 امرأة وطفلاً فلسطينياً جرى إطلاق سراحهم يوم الجمعة بموجب الدفعة الأولى من صفقة مع حركة حماس، تضمنت إطلاق الأخيرة 24 رهينة، من بينهم نساء وأطفال إسرائيليون وعمال مزارع تايلانديون، في اليوم الأول من الهدنة الأولى في الحرب الدائرة منذ سبعة أسابيع.

وبموجب شروط الهدنة التي توسطت بها قطر ومصر والولايات المتحدة، تم الاتفاق على وقف للقتال لأربعة أيام بين إسرائيل وحماس، وإطلاق سراح 50 امرأة وطفلًا، مقابل 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من بين آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إن الهدنة قد يمتد أجلها إذا أُفرج عن مزيد من الرهائن بمعدل عشرة رهائن كل يوم.

وكانت حماس شنت هجومًا على إسرائيل في 7 أكتوبر، خلف 1200 قتيل، بحسب إسرائيل التي قالت أيضًا إن الحركة اختطفت 240 شخصًا وأخذتهم إلى غزة رهائن.