وزارة الدفاع الإماراتية تعزي بوفاة الفريق الركن الأردني عواد الخالدي

الخالدي برفقة الشيخ زايد بن سلطان والشيخ محمد بن راشد المصدر: وزارة الدفاع الإماراتية
إرم نيوز

أعربت وزارة الدفاع الإماراتية عن خالص تعازيها في وفاة الفريق الركن عواد محمد الخالدي، أول رئيس لأركان القوات المسلحة الإماراتية.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان لها، أن الخالدي يعدّ أول رئيس لأركان القوات المسلحة الإماراتية وأحد رجالات الأردن البارزين في الميادين العسكرية والدبلوماسية والسياسية.

وجاء في البيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والقوات المسلحة الأردنية والشعب الأردني الشقيق في وفاة الفريق الركن عواد محمد الخالدي، أول رئيس لأركان القوات المسلحة الإماراتية وأحد رجالات الأردن البارزين في الميادين العسكرية والدبلوماسية والسياسية".

وأضاف البيان، الذي نشرته الوزارة عبر حسابها بمنصة "إكس": "نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

