هل له دور باستهدافه؟ إسرائيل تكشف عن "اعتقال سري" لشقيق أبو عبيدة

وافقت الرقابة العسكرية الإسرائيلية على نشر تسريب سري خاص بقناة "آي نيوز 24" العبرية، بعد انتشار شائعات اغتيال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، "أبو عبيدة"، يفيد بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتقلت شقيقه قبل عدة أشهر.

وكشفت القناة أن هذا الاعتقال مصحوباً بإيماءات عن دوره في جمع معلومات مخابراتية ساعدت على محاصرة شقيقه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول اغتيال المتحدث باسم حماس، في اجتماع مجلس الوزراء، قائلاً: "إعلان حماس عن أبو عبيدة لن يأتي، فيبدو أنه لا يوجد من يتحدث" وفق تعبيره.

وجاءت المعلومة الدقيقة التي قادت إلى تحديد مكان "أبو عبيدة" من معلومات استخباراتية قدّمها جهاز الشاباك، وبمجرد أن أدركوا وجود فرصة حقيقية لتصفيته، استعدّوا مع سلاح الجو في وقت قصير، ونفّذوا عملية الاغتيال من مقرّ عمليات الشاباك.

وفي تقدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يُعدّ أبو عبيدة شخصية محورية في حماس، ورمزًا لها. ويُقدّر أن عملية الاغتيال، سيكون لها أثر معنوي على الحركة.