مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يدرس تدابير تتراوح بين الضم الكامل للضفة والضم الجزئي لمستوطنات

العالم العربي

هل له دور باستهدافه؟ إسرائيل تكشف عن "اعتقال سري" لشقيق أبو عبيدة

المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة المصدر: Getty image
فريد كمال
فريد كمال
31 أغسطس 2025، 2:14 م

وافقت الرقابة العسكرية الإسرائيلية على نشر تسريب سري خاص بقناة "آي نيوز 24" العبرية، بعد انتشار شائعات اغتيال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، "أبو عبيدة"، يفيد بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتقلت شقيقه قبل عدة أشهر. 

وكشفت القناة أن هذا الاعتقال مصحوباً بإيماءات عن دوره في جمع معلومات مخابراتية ساعدت على محاصرة شقيقه.

 وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول اغتيال المتحدث باسم حماس، في اجتماع مجلس الوزراء، قائلاً: "إعلان حماس عن أبو عبيدة لن يأتي، فيبدو أنه لا يوجد من يتحدث" وفق تعبيره. 

وجاءت المعلومة الدقيقة التي قادت إلى تحديد مكان "أبو عبيدة" من معلومات استخباراتية قدّمها جهاز الشاباك، وبمجرد أن أدركوا وجود فرصة حقيقية لتصفيته، استعدّوا مع سلاح الجو في وقت قصير، ونفّذوا عملية الاغتيال من مقرّ عمليات الشاباك.

وفي تقدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يُعدّ أبو عبيدة شخصية محورية في حماس، ورمزًا لها. ويُقدّر أن عملية الاغتيال، سيكون لها أثر معنوي على الحركة.

