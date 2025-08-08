عون: من الضروري إعادة ربط لبنان بدور إقليمي

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الجمعة، ضرورة ربط لبنان بدور إقليمي منتج، للمشاركة في إعادة الإعمار والمشاريع.

وقال عون، خلال فعاليات مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي" الرابع: "صار ضرورياً إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج، يكون حاضراً بإعادة الإعمار، والمشاريع الإقليمية، والتحولات الكبرى التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة".

ولفت إلى وجود "فرصة لبناء شراكات جديدة، ليس فقط بين بعضنا البعض، لكن أيضاً مع إخواننا العرب وأصدقائنا بكل العالم".

وتابع عون: "نحن بحاجة إلى شراكة حقيقيّة، ونريد أن يكون المغترب مستثمراً وشريكاً في القرار ".

وأشار إلى أنه منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان، "بقي شريان واحد مفتوح وهو المغترب اللبناني ما يثبت أن الاغتراب لم يكن يوماً بعيداً عن لبنان بل كان ولا يزال السند والأمل".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة اللبنانية انطلاق مساعٍ لحصر السلاح في يد الدولة.