العاهل الأردني يوجه بتقديم مساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال

وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومة بلاده بتقديم مساعدات لأسر الضحايا والمصابين في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأودى بأكثر من 1500 شخص، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاثنين.

وقال البيان، إن الملك عبد الله "وجه بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين في البلدين، خلال برقيتي تعزية وجههما للرئيس السوري بشار الأسد، وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان".