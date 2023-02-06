العاهل الأردني يوجه بتقديم مساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال
وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومة بلاده بتقديم مساعدات لأسر الضحايا والمصابين في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأودى بأكثر من 1500 شخص، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاثنين.
وقال البيان، إن الملك عبد الله "وجه بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين في البلدين، خلال برقيتي تعزية وجههما للرئيس السوري بشار الأسد، وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وعبر الملك في البرقيتين عن "خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي ولأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".
وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات قرب غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا، الإثنين، عند الساعة 04,17 بالتوقيت المحلي (01,17 ت غ) على عمق حوالي 17,9 كلم، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، وشعرت به دول عدة مجاورة أبرزها سوريا، لا سيما المناطق الحدودية.
وقتل أكثر من 1500 شخص في جنوب تركيا وسوريا.
ويتوقّع أن ترتفع هذه الحصيلة غير النهائية؛ إذ لا يزال عدد كبير جدا من الأشخاص تحت الأنقاض.
كذلك، سيصعّب تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، مساء الإثنين والثلاثاء، وضع الأشخاص الذين شرّدوا بسبب الزلزال، وكذلك جهود المنقذين.