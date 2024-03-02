محكمة صومالية تقضي بإعدام 6 مغاربة

قضت محكمة عسكرية في الصومال بإعدام 6 مواطنين مغاربة، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش".

وأعلن نائب رئيس المحكمة، أن أولئك تلقوا تدريبات في جبال كال ميسكات، في المنطقة الشمالية الشرقية من الصومال.

وأوضح أن الحكم عليهم جاء، بسبب محاولتهم "تدمير حياتهم، وحياة المجتمع المسلم، وحياة الشعب الصومالي، وزرع الفوضى في البلاد".