العاهل المغربي يعفو عن محكومين في "قضايا إرهاب"

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء وبمناسبة عيد الفطر، أمراً بالعفو على مجموعة من المحكومين في قضايا متعلقة بـ"التطرف والإرهاب".

وجاء في بيان لوزارة العدل المغربية، أن 18 محكوماً في قضاياً التطرف والإرهاب قد شملهم العفو، بعدما "أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".