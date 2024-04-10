العاهل المغربي يعفو عن محكومين في "قضايا إرهاب"
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء وبمناسبة عيد الفطر، أمراً بالعفو على مجموعة من المحكومين في قضايا متعلقة بـ"التطرف والإرهاب".
وجاء في بيان لوزارة العدل المغربية، أن 18 محكوماً في قضاياً التطرف والإرهاب قد شملهم العفو، بعدما "أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".
وفي المجموع، أصدر الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر عفوا عن 2097 شخصا حكِم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وقال البيان "بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2097 شخصا".