مالك عقار يكشف عن خريطة طريق لإنهاء الصراع في السودان

كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، ملامح خريطة طريق من أربعة محاور أساسية تهدف للتوصل لوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع، وتشمل تأسيس حوار بين القوى السياسية المتحاربة.

وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، أكد عقار أن الوضع الراهن في السودان يتطلب تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة، معتبرا أن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة.