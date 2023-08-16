مالك عقار يكشف عن خريطة طريق لإنهاء الصراع في السودان
كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، ملامح خريطة طريق من أربعة محاور أساسية تهدف للتوصل لوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع، وتشمل تأسيس حوار بين القوى السياسية المتحاربة.
وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، أكد عقار أن الوضع الراهن في السودان يتطلب تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة، معتبرا أن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة.
وحول تفاصيل خريطة الطريق التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، فإنها ستعمل على إنهاء وجود أي تشكيل عسكري خارج القوات المسجلة.
وأكد أن "الفشل في تأسيس وهيكلة الدولة السودانية، قاد البلاد إلى الهاوية التي سقط فيها الشعب السوداني الصامد".
ولفت عقار في كلمته إلى أن نجاح الخريطة مرهون بوقف إطلاق النار وتحديد مواقع لتجميع قوات الدعم السريع بعيدا عن المناطق المدنية للفصل بين القوات والالتزام بعدم تعريض المواطنين لخطر الاقتتال.
وبيّن أن الطريق الوحيد لتولي مقاعد الحكم ومسؤولية البلاد، يمر عبر الانتخابات التي تقوم على أساس الدستور واختيار الشعب السوداني لقيادته.
خريطة طريق مالك عقار لإنهاء الصراع في السودان:
تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة
فترة تأسيسية لإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة
إنهاء وجود أي تشكيل عسكري خارج القوات المسجلة
الطريق الوحيد لتولي مقاعد الحكم ومسؤولية البلاد تكون بالانتخابات