اليمن.. "القوات الجنوبية" تواصل ملاحقة تنظيم القاعدة في جبال أبين

تمكّنت "القوات المسلحة الجنوبية" في جنوب اليمن، السبت، من تطهير مواقع وأوكار جبلية خاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة، شرقي محافظة أبين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم.

وقالت مصادر عسكرية في القوات الجنوبية، لـ"إرم نيوز"، إن الوحدات العسكرية والأمنية واصلت عملياتها لليوم الثالث تواليا ضد عناصر تنظيم القاعدة وبؤر تمركزها في المرتفعات المطلّة على واديَيْ "مطر" و"الرفض" شرقي مديرية مودية، بمحافظة أبين.

وأشارت إلى سيطرة القوات على "مناطق جبلية خاضعة لسيطرة التنظيم بالواديين، عقب هجوم برّي تزامن مع قصف مدفعي وضربات جوية بواسطة الطيران المسيّر، أسفر عن خسائر بشرية في صفوف العناصر الإرهابية، ما أجبرهم على الانسحاب".

من جهته، أكد الموقع الرسمي للقوات "المسلحة الجنوبية"، سقوط قتلى وجرحى من عناصر التنظيم، خلال الهجوم الواسع الذي نفّذته وحدات من ألوية الدعم والإسناد وقوات الحزام الأمني، على عدد من أوكار القاعدة، شرقي أبين، "التي تُستخدم كنقاط انطلاق لشنّ عمليات إرهابية ضد قواتنا".

واعتبر قائد ألوية الدعم والإسناد، قائد محور أبين القتالي، العميد نصر عاطف اليافعي، أن هذه العمليات "تمثّل جزءا من استراتيجية أمنية وعسكرية شاملة لاجتثاث الإرهاب وتأمين أرض الجنوب من شروره"، طبقا لتصريح نقله موقع "القوات المسلحة الجنوبية".

وأمس الجمعة، قُتل أحد أفراد "القوات المسلحة الجنوبية" وأصيب 5 آخرون، خلال اليوم الثاني من العملية العسكرية الرامية إلى تطهير جيوب عناصر تنظيم القاعدة في السلاسل الجبلية الواقعة بين محافظات أبين وشبوة والبيضاء، وقطع طريق إمدادها الرئيس المتصل بالمحافظة الأخيرة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.