عودة خدمات الاتصالات والإنترنت لمدينة غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء الخميس، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت لمناطق مدينة غزة، بعد تعطل أحد المسارات الرئيسة نتيجة القصف الإسرائيلي على المدينة، التي بدأ اجتياحها.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية إن "طواقمها تمكنت من استعادة خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمالي غزة"، مشيرة إلى خطورة الظروف الميدانية التي عملت فيها الطواقم الفنية لاستعادة خدمات الاتصالات والإنترنت.

يوم أمس الأربعاء، أعلنت الشركة توقف خطوط الاتصالات والإنترنت في مدينة غزة بعد تعطل أحد المسارات الرئيسة نتيجة عمليات القصف الإسرائيلية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عملية اجتياح برية، متقدمًا باتجاه عمق مدينة غزة.

ومنذ انطلاق العملية والأيام التي سبقتها كثف الجيش الإسرائيلي من عمليات القصف على مناطق عدة من مدينة غزة، ما تسبب بدمار واسع في المدينة التي تعاني أصلا من نقص في الخدمات بسبب تدمير بنيتها التحتية.