بشبهة الإرهاب.. الأرجنتين تعتقل 3 أشخاص من سوريا ولبنان

أعلنت السلطات الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، توقيف 3 أجانب يتحدرون من سوريا ولبنان، في نهاية ديسمبر/كانون الأول في بوينوس آيرس وضواحيها، للاشتباه بقيامهم "بالتخطيط لعمل إرهابي في البلاد".

والمشتبه بهم الذين يحمل أحدهم جوازيْ سفر فنزويليا وكولومبيا، أوقفوا، في 30 ديسمبر/كانون الأول، وبالتوازي قامت السلطات "بتعقب طرد" مصدره اليمن، وفق ما ذكرته وزارة الأمن على منصة "إكس" مشيرة إلى تحييد "خلية إرهابية محتملة".

ونقلت وكالة الأنباء الأرجنتينية (تيلام) عن مصادر قضائية أن المشتبه بهم مثلوا أمام قاضٍ، صباح الأربعاء.

وقالت وزيرة الأمن باتريسيا بولريتش للصحافيين إن المحققين يتأكدون من "الهويات الحقيقية" للمشتبه بهم لأن "بعضهم يحمل جوازات سفر مختلفة عن تلك المستخدمة لدخول الأرجنتين".

وتم توقيف المشتبه بهم، أحدهم في بوينوس آيرس، والثاني في ضاحية أفيلانيدا، والثالث في أحد المطارات.

وأوضحت الوزيرة أن أيًا منهم "لم تصدر بحقه مذكرة اعتقال دولية".