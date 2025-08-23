القوات الإسرائيلية تبدأ الانتشار في حي الصبرة بمدينة غزة

انتشر جنود إسرائيليون في مدينة غزة، اليوم السبت، بعد أن صادق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على خطط للجيش للسيطرة على المدينة الرئيسة التي يقطنها نحو مليون نسمة.

ووفق شهود عيان فلسطينيين، شوهدت القوات في حي الصبرة بمدينة غزة، وبشكل خاص بالقرب من مبنى كان يضم سابقًا مدرسة.

وقالت القوات الإسرائيلية عند طلب التعليق إنها لا تكشف معلومات عن مواقع انتشار جنودها.

وأثارت الخطط الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، حيث تم الإعلان رسميًا عن المجاعة أمس الجمعة، مخاوف من تفاقم معاناة السكان المدنيين الذين يواجهون حربًا مستمرة منذ ما يقرب من عامين.

وأعلنت إسرائيل أنها تعتزم نقل سكان المدينة البالغ عددهم نحو مليون نسمة قبل بدء الهجوم، الذي كان من المتوقع أن يبدأ في وقت مبكر من شهر سبتمبر/أيلول، غير أن الجنود الإسرائيليين تقدموا بالفعل إلى أطراف المدينة الساحلية.

يذكر أن القوات البرية الإسرائيلية كانت قد انتشرت سابقًا في حي الصبرة خلال الحرب التي اندلعت عقب هجمات قادتها حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023.