تقرير: حرب غزة ستكلف إسرائيل أكثر من 50 مليار دولار

كشف موقع "كالكاليست" العبري، اليوم الأحد، أن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية بشأن تكلفة الحرب، وُضِعت على أن تستمرّ من 8 أشهر إلى عام واحد، وأنها لن تكون على أكثر من جبهة، كما إن جنود الاحتياط سيعودون إلى عملهم خلال فترة وجيزة.

وذكر أن التكلفة التي حدّدتها وزارة المالية والتي تُقدر بقرابة 200 مليار شيكل (50 مليار دولار)، أي قرابة 10% من الناتج المحلي، تواجه عجزًا يصعب تدبيره سواء من الداخل أو الخارج.

ووضعت وزارة المالية الإسرائيلية الموازنة المخصصة للحرب على أنها ستقتصر على قطاع غزة، ولا تشمل تغطية نفقات حرب متعددة الجبهات، ولا سيما ما يتعلق بحرب مع ميليشيا "حزب الله" على الجبهة الشمالية.

وجاء تخطيط الموازنة على أساس أن جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألفًا سيعودون إلى العمل قريبًا، ولم تضع بالاعتبار إمكانية فتح جبهة سواء من إيران بشكل مباشر أو من جانب الذراع الحوثية في اليمن.