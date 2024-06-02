واشنطن تنفي ادعاءات الحوثيين إصابة المدمرة "غريفلي"

نفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، تعرض أي من سفنها الحربية أو أي سفن تجارية في البحر الأحمر، لا سيما المدمرة غريفلي، لأي أضرار، غداة ادعاءات ميليشيات الحوثي تنفيذ هجمات ضدها، أمس السبت.

وأوضحت القيادة المركزية، على "إكس"، أنها دمرت طائرة مسيرة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر، مساء أمس، مشيرة إلى أنها رصدت سقوط اثنتين أخريين في المنطقة نفسها، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وأضافت أن قواتها دمرت صاروخين باليستيين مضادين للسفن جنوب البحر الأحمر، أطلقا باتجاه المدمرة غريفلي، مؤكدة أنه لم يلحق بها أي أضرار أو إصابات.