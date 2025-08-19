logo
العالم العربي

دمشق تدعو لتكثيف الاستجابة الإنسانية في السويداء ودرعا

دمشق تدعو لتكثيف الاستجابة الإنسانية في السويداء ودرعا
قوافل مساعدات في طريقا إلى السويداء المصدر: سانا
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 4:24 ص

دعت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية للمتضررين في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي البلاد لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها  عقدت اجتماعًا مع القيادات الأممية في سوريا لرفع سوية الاستجابة الإنسانية في محافظات الجنوب.

ودعت الوزارة في البيان إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية للمتضررين في كل من السويداء ودرعا، وتعزيز مرونة آليات التنسيق والبرمجة، وتكثيف التواصل مع الدول المانحة؛ بهدف زيادة حجم التمويلات الموجهة للبرامج الإنسانية.

وشددت الوزارة على أهمية تسريع إصدار تقارير الاحتياج الميدانية، لما لها من دور في تسهيل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، في الوقت ذاته، أكدت أن غياب هذه التقارير يجب ألا يُشكل عائقًا أمام استمرارية العمل الإنساني، وخاصة في ظل الفجوة الكبيرة في الاحتياجات التي تم رصدها على الأرض.

وأكدت أن الحكومة السورية لم تضع أي قيود على دخول المساعدات الإنسانية منذ بدء الأزمة في الجنوب، وأن جميع القوافل التي تم تسييرها عبر الهلال الأحمر العربي السوري ووكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحركت دون قيود على نوع أو كمية المساعدات.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركاء الإنسانيين تمكنوا من تسيير أكثر من 12 قافلة مساعدات إلى محافظة السويداء خلال أقل من شهر واحد من بداية الأزمة وبفضل التسهيلات التي وفرتها الحكومة السورية بمعدل يقارب قافلة كل يومين.

أخبار ذات علاقة

تهدئة أم انفجار أم استقلال؟.. مصدر درزي يكشف سيناريوهات السويداء

تهدئة أم انفجار أم استقلال؟.. مصدر درزي يكشف سيناريوهات السويداء

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC