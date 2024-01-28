تثير جدلا.. مطالبات بالتصدي لظاهرة "المثلية" في لبنان

عادت قضية "المثلية الجنسية" في لبنان إلى الواجهة مجددا، وأثارت جدلا واسعا في البلاد، في ضوء التحضير لورشة عمل برعاية وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، تحمل عنوان "تحديات المجتمع اللبناني في حماية الأسرة".

وفي هذا السياق، وجهت مجموعة تسمي نفسها "جنود الرب" هجوما قويا ضد "مجتمع المثليين"، في رسالة عبر موقع "إكس"، خاطبت فيها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

كما أعلن المجلس النسائي اللبناني والاتحاد العمالي العام، الانضمام إلى ورشة العمل التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، في إطار حماية الأسرة.