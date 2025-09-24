توتر أمني يعم الزاوية الليبية.. هجوم "الكابوات" يشعل اشتباكات دامية

تشهد مدينة الزاوية غرب ليبيا منذ مساء أمس حالة من التوتر الأمني المتصاعد، على خلفية اشتباكات مسلّحة اندلعت في منطقة الحرشة بين عناصر مسلّحة تُعرف بـ"الكابوات" وقوة تابعة لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية.

وقالت مصادر مطلعة من داخل الزاوية، لـ"إرم نيوز" إن بداية الأحداث تعود إلى قيام مجموعة مسلّحة تابعة لـ"الكابو" بإطلاق النار على إحدى بوابات الجهاز أثناء أدائها لمهامها، أعقبها إيقاف سيارة يُشتبه بتورطها في الحادثة، حيث وُجد بداخلها أسلحة وذخائر، ما أدى إلى اعتقال من كانوا على متنها.

وتضيف المصادر أن هذا الإجراء فجّر موجة من الاشتباكات العنيفة في محيط الحرشة، التي لا تزال متواصلة بشكل متقطع حتى صباح اليوم.

بدورها أعلنت مراقبة تعليم بلدية الزاوية الغرب عن تعليق الدراسة في كافة المدارس الواقعة على امتداد طريق المصفاة غربًا حتى إشارة الصابرية، إضافةً إلى مدارس شمال الطريق الساحلي، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب في ظل الاشتباكات الجارية.

من جهته أصدر مركز طب الطوارئ في الزاوية بيانًا عاجلًا دعا فيه المواطنين إلى توخّي الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، نظرًا للاشتباكات الدائرة في محيط طريق المصفاة ومنطقة الحرشة.

فيما أوضح مصدر في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الجهاز الأمني كان بصدد تنفيذ تعليمات بضبط مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون، مشيرًا إلى أن الاعتقالات التي طالت بعض العناصر جاءت بعد العثور بحوزتهم على أسلحة غير مرخّصة.

وأكد المصدر أن الوزارة تتابع التطورات ميدانيًا وتدرس خياراتها لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة الاشتباكات، مشددًا على أن أولوية الداخلية هي حماية المدنيين وضمان استمرار عمل المنشآت الحيوية في المدينة.

ولا يزال الوضع في المدينة متأزمًا، في ظل انتشار مسلّحين في محيط المصفاة والطريق الساحلي، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الاشتباكات إلى شل الحركة العامة وتعطيل الحياة اليومية للسكان.