تقرير: اغتيال العاروري يضع نصر الله أمام مأزق صعب

وذكر على لسان المحلل السياسي، بِن كَسبِيت، أن إسرائيل أخذت على عاتقها الانتقام من المسؤولين عن هجوم السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، وكل من شارك أو قام بدور مباشر أو غير مباشر فيه.

وشبَّه الموقع الخطة الانتقامية بحملة الاغتيالات التي نُفِّذَت في عهد غولدا مِئير، (رئيسة الحكومة الإسرائيلية من 1969 حتى 1974) تحت مسمى "غضب الرب"، عقب استهداف رياضيين إسرائيليين في دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ 1972.

ولاحظ أن اغتيال العاروري تزامن مع موت رئيس الموساد الأسبق، تسيفي زامير، الذي تولى رئاسة الجهاز الاستخباري إبان عملية "غضب الرب".

وبحسب تقديرات "واللا"، فإن حادثة الاغتيال ستتسبب في تجميد مفاوضات صفقة الأسرى "مؤقتًا"، ولكنها على المدى المتوسط لن تعد عائقًا أمام صفقة مستقبلية، "بل على العكس، يُمكن أن تتسبب في فقدان زعيم حماس يحيى السنوار للثقة بالنفس، ما يدفعه لإبداء مرونة بشأن صفقة مع إسرائيل".

وشبَّه التقرير الوضع الراهن بـ "لعبة البوكر" التي تحتاج أعصابا فولاذية، وقال إن نصر الله "رفع وتيرة المواجهات تدريجيًا على الحدود منذ الحرب على غزة، دون أن يتخذ قرارًا بالانضمام، واكتفى بدعم محدود لحماس".

وقال إن نصر الله "يجس نبض إسرائيل ويدفع بذلك دماءً كثيرة، ولكنه يحقق إنجازات حقيقية على مستوى الوعي وتسبب في شلل إقليم واسع شمالي إسرائيل".

ووفق الموقع، فإن اغتيال العاروري يفرض تحديًا كبيرًا على نصر الله، في هذا التوقيت الحساس؛ إذ جاء في ظل الإعلان الأمريكي عن سحب حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، وتقليص حجم القوات الأمريكية قبالة سواحل بيروت بشكل كبير؛ ما يعني تراجع الردع الإسرائيلي بالضرورة.