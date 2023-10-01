قتيلان بانفجارات بمبنى عسكري في ريف دمشق

لقي شخصان مصرعهما جراء وقوع انفجارات في مبنى يتبع للفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني بريف دمشق الغربي، اليوم الأحد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان صدر عنه، "سمِع دوي ثلاثة انفجارات عنيفة، بعد منتصف ليلة الأحد، وقعت في مبنى يتبع للفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني، بجانب مسجد الحمزة في قرى الأسد بريف دمشق الغربي".

وأضاف "لم يشاهَد إطلاق أي صاروخ للدفاع الجوي، وأدت الانفجارات، بحسب المعلومات الأولية، إلى سقوط قتيلين من جنسية غير معروفة حتى اللحظة في المبنى، ووقوع أضرار مادية كبيرة".