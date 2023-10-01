قتيلان بانفجارات بمبنى عسكري في ريف دمشق
لقي شخصان مصرعهما جراء وقوع انفجارات في مبنى يتبع للفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني بريف دمشق الغربي، اليوم الأحد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد في بيان صدر عنه، "سمِع دوي ثلاثة انفجارات عنيفة، بعد منتصف ليلة الأحد، وقعت في مبنى يتبع للفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني، بجانب مسجد الحمزة في قرى الأسد بريف دمشق الغربي".
وأضاف "لم يشاهَد إطلاق أي صاروخ للدفاع الجوي، وأدت الانفجارات، بحسب المعلومات الأولية، إلى سقوط قتيلين من جنسية غير معروفة حتى اللحظة في المبنى، ووقوع أضرار مادية كبيرة".
وفي الـ13 من آب/أغسطس الماضي، انفجرت مستودعات صواريخ لميليشيات تابعة لإيران ضمن منطقة جبلية واقعة غرب العاصمة دمشق، نتيجة تفجير أرضي من الداخل، وتسببت الانفجارات بخسائر مادية، بينما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
ويذكر أنه في الـ15 من أغسطس/ آب، فجرت إسرائيل مستودعات للصواريخ ضمن اللواء الـ81 التابع للفرقة الثالثة في منطقة الرحيبة بريف دمشق الشمالي الشرقي؛ ما أدى لخسائر مادية وسط معلومات عن خسائر بشرية، بينما لم يُعلم حتى اللحظة ما إذا كان المستودع تابعًا لحزب الله اللبناني أم للفرقة الثالثة.